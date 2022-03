Chelsea perde um dos principais patrocinadores

Chelsea shirt sponsor - mobile phone firm Three - on why it has cut ties with the club by suspending the deal after Abramovich was placed under UK sanctions over Russia’s war on Ukraine pic.twitter.com/n246CbKXAw — Rob Harris (@RobHarris) March 10, 2022

A 'Three', um dos principais patrocinadores do Chelsea - tem o seu logo estampado na frente da camisola da equipa de futebol - pediu a suspensão, com efeitos imediatos, do acordo com o clube londrino. Em comunicado, a empresa de telecomunicações britânica explicou a sua intenção, que surge na sequência do congelamento dos bens de Roman Abramovich , dono do clube."Em virtude das recém anunciadas sanções, pedimos ao Chelsea a suspensão temporária do acordo de patrocínio, incluindo a remoção da nossa marca das camisolas e à volta do Estádio. Admitimos que esta decisão vai ter impacto nos muitos adeptos do Chelsea que seguem a sua equipa de forma apaixonada. Contudo, dadas as circunstâncias e a sanção do governo, sentimos que é a opção mais correta", escreve a 'Three'.Recorde-se que o governo do Reino Unido anunciou novas sanções a sete indivíduos ligados ao regime de Vladimir Putin. Na lista está o empresário - que tem também nacionalidade portuguesa - Roman Abramovich. Os ativos detidos pelo dono do Chelsea vão ser congelados, ficando igualmente proibido de viajar. Como consequência, o clube já não pode ser vendido, como era intenção do magnata russo. E segundo a imprensa inglesa, o Chelsea está também impedido de vender bilhetes - apenas os adeptos detentores de ingressos para a toda a época poderão ir ao estádio -, não pode vender camisolas nem quaisquer outros artigos de merchandising. Em resposta , o Chelsea afirmou que recebeu das autoridades britânicas autorização para atuar normalmente em determinados setores, nomeadamente no que diz respeito às competições.