Chelsea planeia destruir Stamford Bridge e construir novo estádio em investimento bilionário

Para lá de todo o investimento que fizeram no mercado de transferências, os novos donos do Chelsea estão a ponderar gastar ainda mais dinheiro, agora para a construção de um novo estádio.Segundo o 'Telegraph', ainda está em cima da mesa a possibilidade de Stamford Bridge ser remodelado, mas a opção mais forte passa por destruir o atual reduto e construir um novo na mesma localização, num investimento global que, segundo a mesma fonte, terá um custo de 1,7 mil milhões de euros. De acordo com o 'Telegraph', a direção dos blues quer ter um dos melhores estádios de Inglaterra e da Europa, tendo como data limite para a sua conclusão o ano de 2030. Em termos de lotação, a ideia é ter um reduto com pelo menos 55 mil lugares, mais 15 mil do que o atual estádio.Para lá da construção ou remodelação do novo reduto, o Chelsea está ainda em negociações para a aquisição de um lote próximo a Stamford Bridge, que permitirá uma maior área para parques de estacionamento e escritórios.