Chelsea pode enfrentar situação surreal para viajar até Lille: clube só tem 24 mil euros para gastar

Chelsea ainda apresenta a 'Three' na sua camisola após patrocinador suspender a ligação ao clube

A notícia do congelamento dos bens de Roman Abramovich , que deixou o Chelsea também 'congelado', já tem várias horas, já foram reveladas e discutidas várias das consequências das mesmas e agora sabe-se de outra que deverá estar a deixar o clube londrino à beira de um ataque de nervos. É que, por conta das sanções aplicadas, foi emitida uma licença especial de operação que permite aos blues gastar apenas 500 mil libras (595 mil euros) para organizar jogos em casa e 20 mil libras (23,8 mil euros) para os encontros fora de portas.O problema? Na próxima semana há um jogo de Liga dos Campeões em casa do Lille, que desde logo implicará gastos que superarão largamente essa barreira. Da viagem, ao alojamento... o Chelsea poderá ver-se mesmo obrigado a fazer uma ginástica algo complicada. A favor dos blues, pelo menos para reduzir alguns custos, está o facto de Lille estar a menos de 300 quilómetros de Londres (com passagem pelo Eurotúnel), o que permitirá reduzir bastante os gastos para esta viagem.Mas a verdade é que a situação pode complicar-se caso o clube avance para a ronda seguinte - ganhou por 2-0 na primeira mão -, especialmente se se der o caso de haver deslocações a Munique, para defrontar o Bayern, ou à Península Ibérica, para jogar, por exemplo, diante do Real Madrid. Aí, colocando praticamente de parte a possibilidade de haver uma viagem de autocarro, alguém está a ver o Chelsea a viajar numa companhia... low cost?Quanto aos encontros fora de casa em solo inglês, referentes à Premier League, a Sky Sports revela que o Chelsea terá já tudo reservado e pago há várias semanas, pelo que nesse caso não haverá qualquer problema de cumprir o plano inicialmente traçado. O problema é mesmo a questão europeia e a poucos dias de distância - o jogo é na quarta-feira -, não se sabe como será solucionada.