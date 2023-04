Chelsea quer novo empréstimo de João Félix para fazer dupla com Lukaku: jogador está recetivo

O 'The Sun' avança que João Félix quer continuar em Inglaterra. O empréstimo de 6 meses, pelo qual o Chelsea pagou 11 milhões de euros ao Atlético Madrid em janeiro, está prestes a terminar e, segundo aquele jornal, o jogador não quer voltar ao Wanda Metropolitano.O internacional português, que não tem estado entre as primeiras opções de Frank Lampard nos últimos tempos, não jogou o seu melhor futebol em Stamford Bridge, mas a equipa também está longe de atravessar um bom momento.O Chelsea estará igualmente interessado na continuidade de Félix porque o avançado é um jogador que agrada a Mauricio Pochettino, o treinador que o clube inglês deverá contratar para orientar a equipa na próxima temporada. O argentino, que pretende, segundo o 'The Sun', fazer regressar Romelu Lukaku do Inter (está emprestado), acredita que o português e o belga podem fazer uma boa dupla no ataque dos blues.O clube inglês - que não vai à Liga dos Campeões na próxima época - não quer pagar os 100 milhões de euros pretendidos pelo Atlético Madrid, mas pode negociar um novo empréstimo, desta feita a rondar os 20 milhões de euros, mais o pagamento dos salários, cerca de 283 mil euros por semana.O 'As' recorda em Espanha que há ainda outra possibilidade de João Félix continuar na Premier League. O Newcastle, que em princípio irá à Liga dos Campeões, está interessado no jogador e pode ser um destino mais atrativo.