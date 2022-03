Chelsea reage ao congelamento dos bens de Abramovich e fala em negociações

O Chelsea emitiu esta quinta-feira um comunicado, depois do governo do Reino Unido ter congelado os bens de Roman Abramovich. O clube diz que recebeu das autoridades britânicas autorização para atuar normalmente em terminados setores, nomeadamente no que diz respeito às competições."O Chelsea tomou conhecimento que Roman Abramovich, o dono do clube, foi sancionado pelo governo.Por o clube ser 100 por cento detido por ele, numa situação normal seria sujeito às mesmas sanções que o senhor Abramovich. Mas o governo emitiu uma licença geral que permite ao Chelsea continuar certas atividades.Vamos cumprir os nossos encontros hoje em masculinos e femininos, respetivamente com o Norwich e o West Ham, e pretendemos levar a cabo negociações com o governo para o alargamento desta licença. Isto inclui obter autorização de modo a que o clube possa funcionar da forma mais normal possível. Vamos também tentar perceber junto do governo o impacto destas medidas na Fundação do Chelsea e no seu importante trabalho junto das nossas comunidades.O clube dará mais informações sobre o assunto, se se justificar."