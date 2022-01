Chelsea renova uma época com Thiago Silva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Chelsea renovou esta segunda-feira o contrato, por uma época, até 2023, com o veterano futebolista brasileiro Thiago Silva, de 37 anos, defesa central que chegou aos londrinos em 2020 depois de oito épocas no Paris Saint-Germain (PSG).

"A experiência, liderança e o desempenho de Thiago Silva foram e continuam a ser muito importantes para a equipa, por isso estamos muito felizes em prolongar o seu contrato por mais um ano", justificou a diretora-geral dos 'blues', Marina Granovskaia.

Após oito anos na capital gaulesa, tendo falhado a ambicionada conquista da Liga dos Campeões, Thiago Silva sagrou-se campeão da Europa logo na primeira época a representar o Chelsea, na final ganha ao Manchester City no Estádio do Dragão, no Porto.

"Esta temporada ele manteve um nível de desempenho excecional, o que o tornou numa opção essencial para [o treinador] Thomas Tuchel e um favorito dos adeptos", acrescentou, em comunicado, o atual segundo classificado do campeonato.

Já o 'monstro', que trabalhou com Tuchel no PSG, assumiu que "nunca teria pensado em jogar durante três anos neste grande clube", que na atual época já representou em 22 desafios, tendo marcado dois golos.