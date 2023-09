Chelsea repete época passada

Os quase 500 M€ investidos pelo Chelsea no verão e a chegada de Mauricio Pochettino têm tardado em fazer efeito, numa época que, para já, vai tendo os mesmos ingredientes da desapontante campanha anterior. De resto, os blues apresentam o mesmo registo de há um ano após sete jogos: duas vitórias, dois empates e três derrotas entre todas as provas. Os golos marcados também são os mesmos (7) e a única melhoria está na baliza, com menos três golos sofridos (10 para 7). Mas, na Premier League, os 5 pontos em 6 jogos são mesmo o pior arranque desde 1978/79... época em que o clube desceu de escalão. Amanhã, os blues fecham um desastroso mês de setembro (duas derrotas, um empate e zero golos marcados) com novo teste de fogo frente ao Brighton, 3º na liga.

United tenta manter a onda

Regressado aos triunfos no jogo frente ao Burnley, o Man. United procura esta noite manter o bom momento na receção ao Crystal Palace para a Taça da Liga. Bruno Fernandes e Diogo Dalot vão estar entre as opções do técnico Erik Ten Hag.