Chelsea retira pedido para jogar à porta fechada

O Chelsea concordou em retirar o pedido para jogar à porta fechada, na partida contra o Middlesbrough dos 'quartos' da Taça de Inglaterra, anunciou esta terça-feira a Federação Inglesa de Futebol."Após diálogo construtivo, o Chelsea concordou em retirar o pedido para que o jogo dos quartos-de-final da Taça de Inglaterra contra o Middlesbrough se jogasse à porte fechada. A FA continua em diálogo com o Chelsea, a Premier League e o governo para encontrar uma solução que permita que tanto os adeptos do Chelsea, como os adeptos visitantes, marquem presença em Stamford Bridge, ao mesmo tempo que as sanções em vigor são respeitadas", pode ler-se.Recorde-se que os blues estão impedidos de vender bilhetes pelo governo do Reino Unido, após as sanções aplicadas a Roman Abramovich. O clube mudou agora de posição, algo que agradará assim ao Middlesbrough, que já tinha criticado o pedido inicial, que considerou como "bizarro"