Do número da camisola ao contrato até 2031: Chelsea faz novas revelações sobre Enzo

Através de uma curta nota no site oficial do clube, o Chelsea deu esta quarta-feira a conhecer o número que Enzo Fernández, a contratação mais cara da história da Premier League, vai utilizar nos blues: o '5'. Este era o número que o italo-brasileiro Jorginho, que ontem [terça-feira] foi anunciado como reforço do Arsenal, atual líder da Premier League e neste momento principal candidato a levantar o troféu de campeão em Inglaterra.Durante a sua curta passagem no Benfica, Enzo Fernández utilizou o número 13 na camisola.Recorde-se que Enzo Fernández foi esta quarta-feira oficializado como reforço do Chelsea até junho de 2031 (oito temporadas e meia), num negócio que levou os blues a abrir os cordões à bolsa (121 milhões de euros).