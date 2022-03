Chelsea sem dinheiro para viajar de avião até Middlesbrough: Tuchel descarta autocarro

"Queremos encontrar soluções, queremos disputar tanto o jogo de sábado como o da Liga dos Campeões", explicou o técnico alemão na antevisão da partida de amanhã.



Middlesbrough ticket update.





Thomas Tuchel admitiu esta terça-feira que o Chelsea não tem condições financeiras para viajar para Middlesbrough, com vista a disputar no próximo sábado o jogo dos quartos-de-final da Taça de Inglaterra.O congelamento dos bens de Roman Abramovich por parte do governo do Reino Unido e a limitação dos gastos em deslocações, por jogo, a 24 mil euros, deixa os blues sem soluções para fretar um avião, pois a alternativa será percorrer os cerca de 870 quilómetros entre o centro de treinos de Cobham e o Riverside Stadium numa viagem de 10 horas de autocarro.O Chelsea visita amanhã o Lille, na Liga dos Campeões, mas os preparativos desta viagem já tinham sido tratados antes das sanções a Abramovich terem sido aplicadas. Por isso, a viagem de sábado a Middlesbrough é a primeira a ser afetada pelas novas medidas.