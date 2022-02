Chelsea sofre para ganhar ao Crystal Palace e Tuchel atribui culpas ao ar condicionado do avião

O Chelsea derrotou o Crystal Palace com um golo nos minutos finais e o treinador Thomas Tuchel justificou as dificuldades dos blues na partida com a viagem a Abu Dhabi, onde a equipa conquistou o Mundial de Clubes depois de derrotar na final o Palmeiras de Abel Ferreira."Temos seis jogadores engripados devido ao ar condicionado do avião", explicou o treinador alemão. "Temos também a questão do jet lag de Abu Dhabi, pois quase nenhum deles conseguiu dormir devido à diferença horária."A preparação do jogo foi assim condicionada por estas limitações, às quais se juntaram as lesões musculares de Cesar Azpilicueta e Callum Hudson-Odoi, que estão em dúvida para o jogo de quinta-feira da Liga dos Campeões, com o Lille.