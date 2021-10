Chelsea tenta antecipar-se à concorrência por jovem promessa portuguesa

O portal 'Football Insider' adianta que o Chelsea estará interessado em avançar para a contratação do jovem Leonardo Cardoso, um jogador de apenas 16 anos que atualmente se encontra no West Bromwich Albion. Ora, pela sua idade, o médio apenas poderá assinar um vínculo profissional a partir de maio - quando fizer 17 anos -, algo que faz com os que os blues se queiram antecipar a tudo e todos - inclusive ao WBA - para tentar convencer o jovem a assinar vínculo.





Visto como um dos maiores talentos da sua geração em Inglaterra, Leonardo Cardoso já jogou pelas camadas jovens de Portugal, mas ultimamente tem sido presença regular nos Sub-16 ingleses.