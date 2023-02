Chelsea tentou o empréstimo de Amrabat antes de fechar a contratação de Enzo Fernández

Contratado por um valor nunca antes visto na Premier League (121 milhões de euros), Enzo Fernández poderia não ter rumado ao Chelsea no último mercado de transferências caso a Fiorentina se mostrasse disposta a abrir mão de Sofyan Amrabat.

Segundo adianta esta terça-feira o jornalista Fabrizio Romano, o médio internacional marroquino, de 26 anos, que brilhou no Mundial do Qatar, foi sondado pelo Chelsea antes de os blues avançarem para a contratação em definitivo de Enzo Fernández ao Benfica no último dia do mercado de inverno.

De acordo com a mesma fonte, o emblema de Londres tentou o empréstimo do centro-campista da Fiorentina, mas o clube de Florença não aceitou a proposta, levando a formação londrina a optar pelo campeão mundial pela Argentina.





Chelsea explored Sofyan Amrabat as Deadline Day option before Enzo deal sealed — direct contacts took place… but Fiorentina were never open to let him leave on loan. #CFC



Many top clubs will keep following the Moroccan midfielder for the future. pic.twitter.com/tFxEg9Jq56