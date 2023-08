Chukwuemeka desfalca Chelsea durante as próximas seis semanas

O futebolista Carney Chukwuemeka, médio de apenas 19 anos, vai falhar os próximos jogos do Chelsea devido a uma lesão no joelho esquerdo, anunciou esta terça-feira o clube londrino no site oficial.

Numa pequena nota, o Chelsea explicou que Chukwuemeka saiu lesionado do jogo do último domingo no campo do West Ham (derrota por 3-1), para a Liga inglesa, e que vai ser operado nos próximos dias.

Os 'blues' não avançaram com o tempo esperado de paragem do internacional jovem inglês, mas a imprensa local avançou que Chukwuemeka vai ficar afastado dos relvados, no mínimo, durante seis semanas.

O médio foi titular nas duas primeiras jornadas da Premier League e marcou um golo, precisamente frente ao West Ham, o seu primeiro de sempre pelo emblema de Londres.

Chukwuemeka fez toda a sua formação no Aston Villa e ingressou no Chelsea em 2022/23, numa transferência de custou 18 milhões de euros aos 'blues'.