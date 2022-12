Colapso da FTX chega ao futebol: Chelsea perde patrocinador cripto

O colapso da FTX continua a fazer estragos no mercado cripto e não só. A Amber, plataforma asiática de investimento e empréstimos cripto, vai despedir trabalhadores, encerrar operações e colocar um ponto final no patrocínio ao Chelsea.O clube inglês e a Amber anunciaram uma parceria em maio que inclui um logótipo na manga das camisolas dos jogadores do clube britânico durante a época que está a decorrer. Leia a notícia na íntegra no Negócios