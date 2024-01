Cole Palmer e as comparações com Di María: «É um grande elogio, mas ainda estou muito longe»

O inglês Cole Palmer, de 21 anos, falou pela primeira vez sobre a polémica transferência do Manchester City rumo ao Chelsea. E não foi nada meigo... "Nunca quis sair do City, não era essa a minha vontade. Queria ficar uma época emprestado e regressar. Mas disseram-me que era impossível ser emprestado. Ou ficava ou era transferido. Então, mal recebi a chamada do Chelsea aceitei e agora estou muito feliz pela decisão que tomei." Recorde-se que Cole Palmer foi transferido para Stamford Bridge por 47 milhões de euros. Quanto à comparação com o argentino Di María, feita pelo técnico Mauricio Pochettino, sorriso rasgado: "É obviamente um grande elogio, mas ainda estou muito longe do nível dele."