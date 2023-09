Cole Palmer troca Manchester City pelo Chelsea

O avançado Cole Palmer trocou o Manchester City pelo Chelsea, assinando um contrato de sete temporadas com os blues, anunciaram esta sexta-feira os dois clubes da Premier League.

Internacional sub-21 pela Inglaterra, Palmer, de 21 anos, assinou um vínculo até 2010, com o clube londrino a ficar com a opção de adicionar mais um ano ao contrato, com a imprensa inglesa a noticiar que o Chelsea pagou cerca de 50 milhões de euros pelo passe do jogador.

"Estou entusiasmado por começar e sinto-me muito bem por ter assinado. Juntei-me ao Chelsea porque o projeto soa bem e porque me terei uma plataforma para mostrar o meu talento. É um plantel jovem e com fome, espero que consigamos fazer algo especial aqui", referiu.

Palmer chegou ao Manchester City para a equipa de sub-8 e estreou-se pela equipa principal dos citizens em 2020/21, mas teve a sua melhor temporada em 2022/23, fazendo 25 jogos e marcando um golo.

O jovem avançado teve um excelente início de temporada, ao marcar um golo na Supertaça inglesa, perdida nos penáltis para o Arsenal, e ao dar a Supertaça europeia aos citizens, fazendo o único golo frente ao Sevilha.