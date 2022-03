Como enriqueceu Roman Abramovich, o oligarca 'português'

Ohomem com nacionalidade portuguesa mais rico do mundo é Roman Abramovich, o oligarca russo que é dono do Chelsea. De acordo com a organização sem fins lucrativos Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), a riqueza de Abramovich estava avaliada em cerca de 12,3 mil milhões de euros em março de 2022, antes das sanções contra a Rússia e os seus milionários terem entrado em vigor. Mas como conseguiu um órfão enriquecer a este ponto? A resposta foi dada pelo mesmo em tribunal.Leia o artigo na íntegra na Sábado