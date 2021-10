Conte pôs-se a analisar Lukaku e já houve quem lhe desse resposta: «Deixa de ser gabarolas!»

As considerações de Antonio Conte sobre Romelu Lukaku, dando a entender que Thomas Tuchel não está a retirar o máximo rendimento do avançado belga no Chelsea, não caíram bem em Inglaterra. Frank Leboeuf, antigo jogador dos blues, considerou-as mesmo "gabarolice".





"Enganou-se ao dizer isto. De certo modo é gabarolice. É como se estivesse a dizer 'eu fi-lo bem, eu tirei o melhor partido do Lukaku'. O que é certo, fê-lo muito bem. Mas o que ele está a dizer entrelinhas é que o Tuchel não o faz. Como ex-treinador do Chelsea devia dar um passo atrás e deixar de ser gabarolas", atirou Leboeuf.Conte, que conquistou o título em Inglaterra pelo Chelsea em 2016/17, além da Taça de Inglaterra, disse que "o Chelsea ainda não descobriu a forma de usar Lukaku". "É um avançado muito específico. Levar o Lukaku para cima é perigoso. No entanto, quando começa a partir do meio-campo, é incrivelmente rápido", explicou.O treinador italiano trabalhou também com Lukaku no Inter, na época passada.