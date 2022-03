Corrupção, roubo e até sequestro: BBC revela os pilares da fortuna de Roman Abramovich

A BBC revela as origens da fortuna de Roman Abramovich, o magnata russo dono do Chelsea que viu os seus bens no Reino Unido serem congelados pelo governo do país, na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia. Segundo a televisão britânica, Abramovich ganhou muitos milhões de forma irregular e fraudulenta, com recurso a roubos, corrupção e até sequestros.A investigação trouxe à luz do dia um documento de cinco páginas que estaria nos arquivos das agências policiais russas, onde se pode ler que Abramovich teve o seu primeiro problema com a justiça em 1992, quando roubou um comboio carregado com combustível, para o vender depois. Segundo os advogados do magnata, ouvidos pela BBC, esse incidente não passou de um mal entendido.A BBC fala também em corrupção na compra da Sibneft (atual Gazprom), pois precisava de influência política que na altura não tinha. Segundo Boris Berezovsky, outro oligarca russo, Abramovich deu-lhe 10 milhões de libras para pagar a Alexander Korzhakov, na altura homem forte no governo de Boris Yeltsin.O dono do Chelsea conseguiu, assim, comprar a empresa recém-criada Sibneft como parte de um leilão fraudulento. O governo russo investigou a compra da empresa em 1997 e os investigadores concluíram que se Abramovich tivesse sido levado a julgamento "teria enfrentado acusações de fraude".Ainda de acordo com os documentos revelados pela BBC, Abramovich contava com o apoio do então presidente russo, que bloqueou uma investigação do antigo fiscal do estado, Yuri Skuratov: "Skuratov estava a preparar um processo penal no caso da compra da Sibneft e a base da sua privatização. A investigação foi interrompida pelo presidente Yeltsin e Skuratov deixou o cargo."Os documentos falam igualmente noutro leilão fraudulento para comprar a petrolífera russa Slavneft. Abramovich formou uma sociedade com outra empresa para a compra, mas apareceu uma empresa chinesa, a CNPC, a oferecer quase o dobro do dinheiro.Um membro da delegação chinesa terá sido sequestrado quando chegou a Moscovo para o leilão e só foi libertado quando a CNPC garantiu que se retirava da compra.Os advogados de Abramovich garantiram à BBC que o dono do Chelsea não teve conhecimento destes factos e que as acusações "não têm fundamento".