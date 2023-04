'Crise' da Liga dos Campeões: craques do Chelsea preparam-se para corte de 30% nos salários

O 'Daily Mail' avança, esta quarta-feira, que alguns jogadores do Chelsea poderão ter os seus salários reduzidos em mais de 30 por cento na próxima temporada caso os blues não se qualifiquem para a Liga dos Campeões, cenário que, neste momento, parece altamente provável.Segundo a mesma fonte, Todd Boehly implementou um novo modelo salarial quando chegou ao clube, onde os rendimentos dos jogadores vão oscilando consoante a qualificação para a Champions e o quão longe a equipa consegue chegar nessa mesma competição.Isto faz com que alguns jogadores do Chelsea, nomeadamente aqueles que chegaram durante a era do norte-americano (Enzo Fernández é um dos exemplos), arrisquem um corte de 30% nos salários na próxima época, sendo que algumas fontes relacionadas com o clube, diz o 'Daily Mail', falam numa possível redução de 50%.Por outro lado, os futebolistas que assinaram contratos ainda durante a estadia de Abramovich, o antigo dono dos blues, continuarão a receber o respetivo salário na íntegra.Refira-se que, apesar de ainda ser matematicamente possível qualificar-se para a Liga dos Campeões, o Chelsea - que, na presente edição, foi eliminado pelo Real Madrid - não deverá conseguir atingir esse objetivo. Os blues encontram-se, com sete jogos restantes na Premier League (21 pontos em disputa), a 17 pontos do Newcastle, o 4.º classificado.