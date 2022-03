Da venda à possível falência: as perguntas e as respostas sobre o delicado momento do Chelsea

O governo do Reino Unido decidiu congelar todos os bens de Roman Abramovich no país, devido às relações do magnata russo com Vladimir Putin. E como consequência o executivo de Boris Johnson congelou também o Chelsea, clube detido pelo russo e que estava à beira de ser vendido. Que significa isto para os blues, atuais campeões europeus e um dos maiores clubes do Mundo? É isso que a seguir explicamos, com a ajuda da imprensa britânica:Sim, a licença especial emitida pelo governo permite que as equipas masculinas e femininas prossigam o seu normal funcionamento.Apesar de os seus bens terem sido congelados, o russo ainda é o dono do clube. A gestão diária continua a ser feita pela direção, mas Abramovich não pode obter qualquer lucro com o Chelsea.O Chelsea foi colocado à venda a 2 de março e ainda há muitos interessados, não obstante as sanções impostas pelo governo a Roman Abramovich. As autoridades do Reino Unido não descartam a possibilidade de emitirem uma autorização especial para que a venda se concretize, desde que Abramovich não lucre com o negócio. Há quem diga que o dinheiro resultante da venda pode ir para um fundo, que visa ajudar as vítimas da guerra na Ucrânia.Não. O Chelsea está impedido de vender e comprar jogadores. O objetivo das sanções é impedir Abramovich de lucrar com o clube. Também não pode negociar contratos comA licença especial emitida pelo governo permite que tal aconteça. Os vencimentos de todos os empregados, incluindo jogadores e membros das equipas técnicas, estão para já assegurados.Ninguém sabe como isto vai afetar Thomas Tuchel e Emma Hayes, a treinadora da equipa feminina. Eles têm contratos e continuarão a ser pagos, mas isso não impede outro clube de tentar contratá-los.O Chelsea tem cerca de 28 mil lugares vendidos no estádio e esses adeptos vão poder ir aos jogos. A venda de bilhetes para os restantes adeptos é que está suspensa.O clube não pode vender bilhetes para os jogos das taças. O Chelsea vai tentar alterar essa proibição com a ajuda da UEFA e da federação, com o argumento de que os adeptos não podem ser punidos.Sim, os adeptos vão poder continuar a comprar comida e bebida nos jogos em casa.Sim, mas a UEFA deve abrir uma exceção, dada a situação extraordinária por que passa o Chelsea. O objetivo é vender o clube e se houver penalizações financeiras isso não vai logicamente ajudar na venda.A UEFA não faz comentários, diz apenas que está a "tentar obter mais informações" sobre o assunto. Basicamente o organismo europeu quer tentar perceber o que acontecerá se o Chelsea passar aos quartos-de-final e não puder vender bilhetes.Foi imposto um limite de 24 mil euros por equipa. O clube considera a verba manifestamente escassa para operar normalmente e está a tentar fazer com que o valor seja aumentado. A equipa principal viaja para Lille na próxima semana.A empresa de telecomunicações 'Three' injetava cerca de 47 milhões de euros por ano no clube, mas já anunciou a sua retirada. Não se sabe se outros patrocínios também estão em risco. Em 2016 o Chelsea assinou um acordo com a Nike no valor de 71 milhões de euros por temporada, um vínculo de 15 anos (estes valores nunca chegaram a ser confirmados pelo clube). Os blues têm outros acordos de menor valor.Se não conseguir pagar as suas contas, sim. E seria punido com 9 pontos na classificação da Premier League. O Chelsea vai poder pagar os salários até ao fim de março, a folha salarial do clube ronda os 33 milhões de euros por mês. Não se sabe quanto dinheiro está nas contas do banco; em junho de 2021 tinham 19 milhões. Abramovich tem vindo a injetar dinheiro nos cofres do clube nos últimos tempos, algo que já não poderá fazer. O problema é se as reservas de capital se tornarem insuficientes para pagar os salários.