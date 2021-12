De promessa do Chelsea a oferecer-se para jogar grátis (e ser recusado)

Há nove anos, quando tinha apenas 15, Charly Musonda era um dos jovens mais promissores da Europa do futebol. Evidenciara-se nas camadas jovens do Anderlecht e acabou por nesse ano dar o salto para o Chelsea. Era um primeiro passo para um sonho que, ainda assim, viria a tornar-se pesadelo. Agora, com 25 anos, é apenas mais um de tantos casos de craques na formação que não conseguem confirmar o seu talento em seniores. E, neste caso, muito por culpa das lesões , que travaram de forma irremediável a sua progressão.No final da época termina a sua ligação ao Chelsea e já sabe que não irá continuar ligado ao clube, mesmo que tenha, no início da época, feito uma proposta (desesperada) a Thomas Tuchel para tentar ficar e ter uma oportunidade."Falei com o treinador e disse-lhe que jogaria de graça. Não tem nada a ver com o contrato. Eu estava disposto a jogar grátis no ano que vem. podia ser o último da lista, mas queria treinar duro e basicamente ganhar o meu lugar atrás do que fazia nos treinos. Jogar nos Sub-23, ganhar forma e rodagem e depois veríamos. Ele entendeu, tivemos uma boa conversa e disse-me 'ouve, não depende de mim. Os contratos são negociados noutro lado'", revelou o jogador, ao podcast 'The Beautiful Game Podcast'.Na mesma conversa, Musonda lembrou o momento em que Petr Cech, agora elemento da estrutura do Chelsea, lhe comunicou a decisão do clube em deixá-lo sair no final da época. "Foi difícil. Mesmo a publicação no Instagram, não queria ser muito emotivo nisso, pois não queria entrar em detalhes ou nas memória que tinha. Falei com o Petr Cech em agosto e depois de todas essas conversas soube que ia sair, não havia nada a fazer. Depois dessa chamada, estava literalmente a chorar, porque estou lá [no Chelsea] há muito tempo. E mesmo agora, ainda vai demorar muito a passar", assumiu.Ao todo, nestes nove anos de ligação, Musonda disputou apenas sete encontros pela equipa principal, todos na temporada 2017/18. Esteve cedido pelo meio a Betis, Celtic e Vitesse, sendo que recentemente tem estado integrado nos Sub-23 do Chelsea, sem que consiga evidenciar-se a ponto de ser até aposta habitual nessa equipa de reservas.