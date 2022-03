Chris Bryant, deputado no parlamento inglês em representação do Partido Trabalhista, garantiu esta terça-feira que Roman Abramovich está a vender as propriedades que tem em Londres.O parlamentar, que na semana passada apelou ao governo de Boris Johnson para apreender a casa do dono do Chelsea, diz que o magnata está "aterrorizado com a ideia de ser sancionado"."O governo disse que pretendia sancionar membros da Duma (parlamento russo) e do Conselho da Federação Russa, mas ainda não o fez", acusou Chris Bryant."Roman Abramovich está aterrorizado, com medo de ser sancionado e é por isso que vai vencer a sua casa amanhã, além de um apartamento. Temo que estejamos a demorar muito tempo a resolver este assunto", acrescentou o parlamentar.