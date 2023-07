Diego Moreira titular no Chelsea

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O novo Chelsea de Mauricio Pochettino está a dar os primeiros passos e arrancou com uma goleada (5-0) frente ao Wrexham. No jogo que abriu a digressão nos Estados Unidos, os blues apresentaram uma equipa cheia de juventude e com o português Diego Moreira (ex-Benfica) a titular. Maatsen (3’ e 42’), Gallagher (80’), Nkunku (90’) e Chilwell (90’+3) foram os marcadores de serviço.

Também nos EUA, o Arsenal venceu igualmente por 5-0 uma equipa All Stars da MLS. Com Fábio Vieira no onze, Gabriel Jesus (5’), Trossard (23’), Jorginho (47’ pen.), Martinelli (84’) e Havertz (89’) fizeram a diferença.