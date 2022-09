Da jovem namorada ao 'não' a Ronaldo: motivos para o despedimento de Tuchel vão além dos resultados

A imprensa britânica conta esta quarta-feira que os motivos para o despedimento de Thomas Tuchel por parte do Chelsea vão muito além dos resultados desportivos, marcados nos últimos tempos pela derrota com o Southampton e com o Dínamo Zagreb, este último ontem, na Liga dos Campeões.O 'The Telegraph' revela que os donos do clube fizeram um balanço da presença do alemão no banco dos blues e concluíram que o técnico pouco tinha feito para mostrar que queria fazer parte da nova cultura do Chelsea.Embora publicamente tudo desse a entender que Tuchel iria manter-se no clube por muito tempo, ao que parece nos bastidores as coisas não funcionavam bem. O aceso perto de mão a Antonio Conte no final do jogo com o Tottenham foi um dos episódios que os donos não terão gostado e o 'Independent' diz mesmo que o facto de o treinador namorar com uma mulher bem mais jovem não passa, segundo os novos donos, a melhor imagem para a opinião pública.Diz-se também que o facto de o treinador não ter querido Cristiano Ronaldo este verão no plantel dos blues ajudou também a fraturar as relações com os donos.A contratação do português era vista como uma boa oportunidade desportiva e comercial, mas o treinador não aprovou a chegada do português a Stamford Bridge.O Chelsea gastou 280 milhões de euros em transferências este verão. É 6.º na classificação da Premier League, com três vitórias, um empate e duas derrotas.