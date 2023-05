Dono do Chelsea e as críticas dos adeptos: «Querem vencer agora, mas vemos isto como um projeto a longo prazo»

Todd Boehly quebrou o silêncio sobre a temporada do Chelsea, fazendo o balanço do seu primeiro ano como dono do clube inglês. Na Milken Institute Global Conference, nos Estados Unidos, explicou o projeto a longo prazo dos blues, destacando aquilo que aprendeu com os treinadores que já passaram no clube desde que está ao comando."Os adeptos exigem. Tu sabes que eles querem vencer agora, mas vemos isto como um projeto a longo prazo e estamos comprometidos com isso. Acreditamos que vamos resolver a situação", começou por dizer o dono do Chelsea.Thomas Tuchel, Graham Potter e, agora, Frank Lampard, como interino, são todos os treinadores que se sentaram no banco do Chelsea durante o último ano de controlo de Boehly. Com mudanças polémicas e inesperadas, o empresário americano admitiu: "Tens de contruir uma equipa, mas o treinador é que tem de ser o maestro. Aprendemos muito ao longo do tempo".O dono do Chelsea lembrou ainda o sucesso de outra equipa na qual detém uma participação, os LA Dodgers, da liga americana de basebol (MLB): "Vencer é o melhor sentimento que existe", destaca.