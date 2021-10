Dono do Chelsea arranja passaporte israelita e volta a Londres três anos depois

Roman Abramovich regressou a Londres, três anos depois. O oligarca russo, dono do Chelsea, arranjou um passaporte israelita e voltou à capital britânica para visitar o seu clube e a família, segundo escreve a imprensa inglesa.





Abramovich, de 54 anos, viu o visto expirar em abril de 2018 e o documento não foi renovado depois disso, pois o governo britânico endureceu as restrições relativamente aos oligarcas russos na sequência do envenenamento do espião russo Sergei Skripal e da sua filha, Yulia, na cidade britânica de Salisbury, em 2018.O porta-voz de Abromovich confirmou ao jornal 'Independent' que o dono do Chelsea já está em Londres e que visitará os seus blues.