Dono do Chelsea denunciou o próprio clube à UEFA por possíveis irregularidades financeiras

Todd Lawrence Boehly, dono do Chelsea, denunciou o próprio clube à Premier League e à UEFA por possíveis irregularidades financeiras durante o período em que o russo Roman Abramovich esteve na liderança dos blues, ou seja, entre 2003 e 2022, informou esta terça-feira a 'Sky Sports'.

De acordo com a estação televisiva britânica, o clube londrino não foi, até à presente data, sancionado por qualquer incumprimento neste âmbito. Contudo, caso seja considerado culpado por algum tipo de irregularidade financeira durante esse período, o clube poderá ser multado ou poderá ainda ser aplicada uma dedução de pontos na presente edição do campeonato inglês, que arranca esta sexta-feira (dia 11), com o Burnley a receber o Manchester City a partir das 20 horas.

Recorde-se que a dia 28 de julho, a UEFA informou ter multado o Chelsea em 10 milhões de euros por "submeter informações financeiras incompletas" entre 2012 e 2019.