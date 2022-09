Dono do Chelsea explica despedimento de Thomas Tuchel

Todd Boehly, um dos donos do Chelsea, explicou numa conferência, nos Estados Unidos, por que Thomas Tuchel foi despedido do comando técnico dos blues."Quando assumes qualquer negócio, tens de ter a certeza que estás alinhado com as pessoas. O Tuchel é obviamente muito talentoso e teve muito sucesso no Chelsea", começou por dizer o norte-americano que, segundo a imprensa inglesa, terá tentado intrometer-se em questões da equipa, pedindo a Tuchel que colocasse os blues a jogar em... 4x4x3."A nossa visão para o clube passa encontrar um treinador que realmente quisesse colaborar connosco, que realmente queira colaborar. Há muitas barreira para quebrar no Chelsea. Antigamente a equipa principal e a academia não partilhavam informações. O nosso objetivo é criar uma equipa unida e para isso necessitamos de uma máquina bem oleada", acrescentou Boehly.E prosseguiu: "Não tínhamos a certeza se o Thomas via as coisas como nós. Ninguém tem 100 por cento de razão, simplesmente não tínhamos a mesma visão do futuro. O problema não foi Zagreb [derrota com o Dínamo, na Champions], foi a visão queríamos partilhar para o Chelsea. Não foi uma decisão tomada com base numa vitória ou numa derrota."