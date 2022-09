Dono do Chelsea procura diretor desportivo e ingleses dizem que Rui Pedro Braz está na lista

O Chelsea procura um diretor desportivo e o jornal inglês 'Mirror' revela que o nome de Rui Pedro Braz faz parte de uma lista de quatro candidatos.Todd Boehly, dono dos blues, assumiu o papel de forma interina desde que Petr Cech deixou aquelas funções em junho, depois de o clube ter sido comprado pelo norte-americano.O Chelsea quis inicialmente Michael Edwards, mas o antigo diretor desportivo do Liverpool está a desfrutar de um ano sabático. Houve uma aproximação a Christoph Freund, mas o austríaco não quer deixar o Salzburgo. Por isso agora Boehly olha agora para outros candidatos.E nessa lista de hipóteses colocou Rui Pedro Braz. Braz passou de comentador televisivo a diretor desportivo ainda na direção de Luís Filipe Vieira e manteve-se no cargo depois da eleição de Rui Costa.Na mira dos blues estão também o espanhol Victor Orta, que trabalha no Leeds; o galês Lee Congerton, que está na Atalanta, e o espanhol Monchi, do Sevilha.Luís Campos também esteve na mira do Chelsea, mas o português já disse que não pretende sair do PSG.Todd Boehly pretende que o escolhido trabalhe bem de perto com o treinador Graham Potter, o homem que assumiu o leme da equipa depois do despedimento de Thomas Tuchel.