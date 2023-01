Dos momentos com a namorada à expulsão na estreia: os bastidores da mudança de Félix para o Chelsea

Alex Bukovac, produtor de conteúdos digitais, acompanhou os bastidores da mudança de João Félix para o Chelsea e partilhou, no YouTube, essa 'viagem' que fez ao lado do avançado português, da namorada Margarida Corceiro e dos representantes do jogador.No vídeo em questão, intitulado "The Kid Goes Blue", Bukovac mostra a saída de Félix da sua casa em Madrid, a viagem para Londres e a preparação do avançado para a estreia diante do Fulham, passando pelos exames médicos, treinos e alguns momentos de convívio com o seu círculo próximo.