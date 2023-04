Drogba diz que faltam "líderes carismáticos" no Chelsea: «Já não reconheço o meu clube»

Dider Drogba não escondeu a desilusão depois do adeus do Chelsea à Liga dos Campeões. Os blues foram eliminados pelo Real Madrid e na Premier League ocupam um modesto 11.º lugar, numa época em que foram feitos investimentos de muitos milhões, mas que está a ser para esquecer."Não reconheço o meu clube. Não reconheço mesmo", admitiu o antigo avançado costa-marfinense, que jogou no Chelsea entre 2004 e 2012, e em 2014/15."Há um novo proprietário e uma nova visão", prosseguiu Drogba, em declarações ao 'Canal Plus'. "É inevitável compararmos com a era Roman Abramovich, onde também trouxeram muitos jogadores, mas as decisões foram inteligentes. Foram contratados futebolistas como Petr Cech, Andriy Shevchenko, Hernán Crespo, Michael Essien, Florent Malouda e eu. Ganhámos títulos. Eram jogadores com uma certa experiência. A estratégia agora é diferente, aposta-se em jogadores jovens. Mas é difícil para um treinador gerir um balneário com mais de 30 jogadores."Os novos donos dos blues gastaram quase 700 milhões de euros nas duas últimas aberturas de mercado: "Faltam líderes carismáticos. É preciso jogadores que assumam as suas responsabilidades e que tragam um pouco de loucura ao estádio."