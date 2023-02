Dupla ex-Benfica a fazer estragos no Chelsea: João Félix estreia-se a marcar com 'ajuda' de Enzo

Enzo João Félix



Depois de ter cumprido três jogos de castigo, João Félix voltou este sábado a ser titular no Chelsea no jogo frente ao West Ham e estreou-se a marcar.Ao minuto 16, o internacional português rematou certeiro com o pé direito no coração da área depois de uma assistência... de Enzo Fernández.