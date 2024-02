Emmanuel Petit quer Mourinho de volta ao Chelsea: «Pochettino não faz ideia do que fazer»

Depois da derrota do fim de semana diante do Wolverhampton, por, Petit falou a um site de apostas e não escondeu o que pensa da equipa. "Fiquei tão desiludido com a atuação do Chelsea frente aos Wolves. Pareciam muito desorganizados, taticamente uma confusão, sem espírito de luta, sem comunicação ou caráter. Tive pena dos adeptos", explicou o antigo internacional gaulês, de 53 anos."O Pochettino recusa-se a moldar a tática em torno dos seus jogadores e a composição da equipa simplesmente não faz sentido neste momento. Ele não tem ideia do que quer fazer e sua linguagem corporal não é nada boa, parece que já está de saída", acrescentou.E há um nome que Petit aprova para suceder ao treinador argentino. "Já ouvi dizerem que o José Mourinho podia voltar, com o John Terry como seu assistente. Quando se pensa nisso, é algo interessante. Mourinho traria caráter e personalidade à equipa", considerou."Neste momento o grupo está partido e ele [Mourinho] seria o único homem capaz de o consertar. Penso que precisam de um treinador com uma visão adequada do que precisa de ser feito com os jogadores. Têm de parar de comprar jogadores e pensar em desenvolver os que lá estão. O Chelsea precisa de uma identidade porque atualmente não tem nenhuma", garantiu Petit.O Chelsea é 11.º classificado na Premier League, a 20 pontos do líder Liverpool.