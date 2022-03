Empresário português avança com oferta milionária para a compra do Chelsea

A Aethel Partners, uma instituição financeira sediada em Londres, avançou na quarta-feira com uma proposta de dois mil milhões de euros para a compra do Chelsea, avançou Matt Law, jornalista do conceituado 'The Telegraph', neste que é o último dia que o Raine Group, empresada que está a gerir todo o processo de venda dos blues, tem para aceitar ofertas.

De acordo com a mesma fonte a empresa, fundada em 2014 pelo empresário português Ricardo Santos Silva, juntamente com a norte-americana Aba Schubert, deixou em cima da mesa a disponibilidade de avançar de imediato com um crédito de 50 milhões de libras (cerca de 59 milhões de euros) com o claro objetivo de ajudar o clube a "ultrapassar a difícil situação financeira" que atravessa, depois de o governo britânico ter apertado o cinto aos blues devido à sua ligação com a Rússia através do seu dono, Roman Abramovich.





A London investment firm Aethel Partners have today submitted a bid of over £2billion for Chelsea. They would immediately put £50m forwards to ease the immediate financial strain on the club, while offering full backing to Tuchel and looking to revdevlop SB on its current site. — Matt Law (@Matt_Law_DT) March 17, 2022

O fundo de investimento liderado pelo empresário português promete ainda manter Thomas Tuchel no comando técnico da equipa, bem como aplicar um plano de reestruturação e modernização do Stamford Bridge.