Enzo Fernández faz balanço: «Não foi a temporada que queríamos e que o clube merece»

View this post on Instagram A post shared by Enzo Ferna´ndez | EF13 (@enzojfernandez)

Através das redes sociais, Enzo Fernández deixou uma mensagem em jeito de pedido de desculpas aos adeptos do Chelsea pelo desfecho da presente temporada. O médio argentino, que a meio da época trocou o Benfica pelos londrinos, assume que o plantel blue queria mais e que o próprio clube merece melhor do que o 12.º posto final na Premier League esta temporada."Quero agradecer a todos os adeptos pelo apoio nestes meses em Stamford Bridge e em todos os sítios onde jogámos como visitantes. Não foi a temporada que queríamos e que o clube merece. Agora temos de recarregar baterias e voltar melhor, para devolver todo o carinho. Vemo-nos na próxima temporada, estamos juntos", escreveu o internacional argentino, o jogador mais caro da história do clube de Londres (custou 121 milhões de euros).