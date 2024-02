Enzo Fernández ofereceu-se ao Barcelona, avançam espanhóis

Depois de ter ajudado o Chelsea a garantir o apuramento para os oitavos de final da Taça de Inglaterra, com um grande golo de livre direto frente ao Aston Villa, Enzo Fernández volta a ser esta sexta-feira notícia... em Espanha. Isto porque de acordo com o diário 'Sport' o médio internacional argentino, que deixou o Benfica no mercado de inverno de 2022/23 para rumar ao Chelsea, ter-se-á oferecido ao Barcelona. Segundo avança esta fonte, o campeão do Mundo pela Argentina no Mundial do Qatar terá feito chegar a sua vontade em rumar ao clube espanhol através do seu empresário.

Contudo, o 'Sport' refere que esta hipotética transferência não passa disso mesmo, uma vez que o centro-campista argentino, de 23 anos, ainda tem mais sete anos de contrato com o Chelsea (termina em junho de 2031), um cenário que complicaria (e muito) o desenrolar das negociações entre os dois clubes, caso algum dia chegassem a esse ponto.





Recorde-se que o Chelsea abriu mão de 121 milhões de euros para contratar Enzo Fernández ao Benfica.