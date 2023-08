Enzo Fernández quer vencer a Premier League pelo Chelsea: «Queremos dominar todos os jogos»

Enzo Fernández, médio do Chelsea contratado ao Benfica, quer conquistar já esta época a Premier e redimir-se do 12º lugar alcançado em 2022/23. "O nosso principal objetivo este ano é vencer a Premier. Agora temos um novo treinador e as expectativas mudaram. Queremos ser uma equipa agressiva, que ataque e defenda bem, queremos dominar todos os jogos", disse o argentino de 22 anos, falando do compatriota Mauricio Pochettino: "Ter um treinador argentino é muito mais fácil para mim, porque posso falar com ele. É outra forma de conexão, já que não falo um inglês perfeito. Ele vai ser muito importante para nós."