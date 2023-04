Chegou há menos de três meses e já renovou: Enzo prolonga ligação ao Chelsea por mais uma época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

[EXCLUSIVO] Enzo Fernández prolongó un año más su contrato con el Chelsea.

*??El club hizo uso de la opción que tenía y el futbolista de la selección argentina quedó ligado con la institución hasta junio de 2032. pic.twitter.com/qAOsqh94MA — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 13, 2023

Nem três meses depois de ter chegado ao Chelsea, Enzo Fernández já teve o seu contrato renovado pelos londrinos. Segundo adianta o jornalista argentino César Luis Merlo, o clube inglês terá acionado uma cláusula de opção que tinha no contrato inicial, amplicando desta forma a ligação entre ambos por mais uma temporada, até 2032.O médio argentino, recorde-se, foi contratado ao Benfica no último dia do mercado de inverno, numa transação que se fez por 121 milhões de euros.