Enzo já fala como jogador do Chelsea: «Feliz e entusiasmado por jogar na melhor liga do Mundo»

Enzo Fernández foi esta quarta-feira oficializado como novo jogador do Chelsea. O médio argentino, que saiu do Benfica para abraçar o sonho de jogar na Premier League, já deu a conhecer o número que irá utilizar na camisola nesta nova aventura da sua ainda curta carreira (que já conta com um título mundial ao serviço da seleção albiceleste) e fez as primeiras declarações aos canais oficiais do clube londrino.





"Estou agradecido ao Chelsea e à sua direção por ter feito tudo o que estava ao seu alcance para que eu integrasse este projeto. Estou feliz e entusiasmado por juntar-me ao Orgulho de Londres, jogar na melhor liga do Mundo e competir pelos maiores troféus. Mal posso esperar por jogar à frente dos nossos adeptos e ajudar os meus companheiros de equipa dentro e fora do relvado", atirou o novo camisola '5' dos blues, um número que pertencia ao italo-brasileiro Jorginho, que no último dia do mercado de transferências de inverno foi oficializado como reforço do Arsenal, atual líder da Premier League.Todd Boehly, dono do Chelsea que acompanhou desde muito perto todas as negociações com o Benfica pelo argentino, deixou rasgados elogios ao seu novo pupilo, que entrou para o topo das transferências mais caras da história da Premier League (121 milhões de euros). "Com Enzo estamos a assinar com um vencedor de um Mundial e um dos maiores talentos do futebol mundial. Estamos entusiasmados por poder integrá-lo no plantel às ordens de Graham [Potter], estamos certos de que será uma peça importante da nossa equipa daqui para a frente. O Enzo já demonstrou as suas qualidades ao mais alto nível, por isso estamos ansiosos para ver o que fará com a camisola do Chelsea", atirou.Recorde-se que o internacional argentino assinou um contrato válido até junho de 2031 com os blues.