Espanhóis avançam que Chelsea contactou Mourinho e Nuno Espírito Santo

O Chelsea oficializou esta quinta-feira a chegada de Frank Lampard até ao final da presente temporada, depois da saída de Graham Potter do comando técnico da equipa. Contudo, o ex-internacional inglês sabe que não é a solução para o futuro dos 'blues', que já estão a formar uma lista de possíveis sucessores a Graham Potter no comando técnico da equipa.

De acordo com o jornal 'Relevo', os mais recentes nomes a serem adicionados a essa lista foram os portugueses Nuno Espírito Santo (Al-Ittihad) e José Mourinho (AS Roma), que já terão sido contactados pelo clube londrino. Julian Nagelsmann (sem clube), Luis Enrique (sem clube) também são outros dos nomes que a direção liderada por Todd Boehly está a pensar para a próxima época.





Já esta quinta-feira, a imprensa italiana avançou que José Mourinhopara rumar à Arábia Saudita para orientar a seleção ou um dos dois principais clubes daquele país, o Al Nassr - onde atua o português Cristiano Ronaldo - ou o Al Hilal.Recentemente, o 'Corriere dello Sport' tinha avançado que a intenção de José Mourinho passava por, que termina apenas na temporada 2023/24.Até ao momento, o Al-Ittihad de Nuno Espírito Santo lidera o campeonato saudita, com 53 pontos (mais um do que o Al Nassr). Já a AS Roma de José Mourinho é quinta classificada da Serie A italiana, com 50 pontos (a 21 pontos do líder Nápoles).