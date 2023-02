Espanhóis avançam que Chelsea quer ficar com João Félix: os milhões em cima da mesa

João Félix fez apenas dois jogos ao serviço do Chelsea (marcou um golo no último, no) mas as exibições do avançado português parece que já convenceram os responsáveis dos blues, que segundo a Cadena SER estarão dispostos a comprar o passe do jogador em definitivo no final da época.Félix encontra-se em Stamford Bridge emprestado pelo Atlético Madrid, por 11 milhões de euros, e a compra do passe implicará uma difícil negociação com os colchoneros, que em 2019 pagaram 127 milhões de euros ao Benfica pelo jogador.Segundo a Cadena SER, a operação do Chelsea não deverá envolver estes valores, mas podia rondar os 80 milhões, mais os 11 milhões já pagos pelo empréstimo por 6 meses.A continuidade de Diego Simeone no Atlético Madrid poderá também ser, segundo a mesma rádio espanhola, um fator importante na hora do jogador decidir continuar no Chelsea, pois o português não se adaptou à forma de jogar do treinador argentino.Recorde-se que o norte-americano Todd Boehly, o novo dono dos blues, já investiu mais de 600 milhões na equipa, desde o verão.