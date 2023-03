Espanhóis revelam condição para o Chelsea pagar os 100 milhões por João Félix ao At. Madrid

A 'Marca' revela, este domingo, que o Chelsea está à espera de ver as exibições de João Félix frente ao Real Madrid, nos quartos de final da Liga dos Campeões, para decidir se avança para a contratação em definitivo do português, que custaria 100 milhões de euros.Segundo a mesma fonte, os responsáveis dos blues estão agradados com as prestações do português - que pertence aos quadros do Atlético Madrid -, e o próprio jogador já assumiu estar feliz em Londres, onde chegou em janeiro deste ano por empréstimo.A relação com Simeone, que se deteriorou nos últimos meses em que Félix esteve ao serviço dos colchoneros, é um dos fatores que pode complicar o regresso do avançado a Espanha.O Chelsea desloca-se ao Santiago Bernabéu na 1.ª mão dos 'quartos' da Champions, a 12 de abril. A 2.ª mão disputa-se no dia 18 do mesmo mês.João Félix, recorde-se, chegou ao Atlético Madrid - equipa com a qual tem contrato até 2027 - em 2019 proveniente do Benfica, numa transferência que custou cerca de 127 milhões de euros aos cofres dos colchoneros. Em janeiro deste ano foi emprestado ao Chelsea.