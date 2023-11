Estalou o verniz em Inglaterra: Chelsea pode perder pontos devido a pagamentos suspeitos de Abramovich

Estalou o verniz no futebol inglês. O Chelsea corre o risco de ser multado e até perder pontos na sequência de alegados pagamentos secretos durante o legado de Roman Abramovich, que entregou a liderança do clube após 19 anos na sequência da sanção imposta pelo governo britânico aquando da invasão russa à Ucrânia.Em causa está, como dá conta o ‘The Guardian’, uma série de documentos divulgados no âmbito da investigação 'Cyprus Confidential' que sugerem que o oligarca russo usou empresas offshore para fazer negócios no valor de dezenas de milhões de euros para benefício do clube, contas essas que não terão sido declaradas.A Premier League está naturalmente a investigar o caso e a analisar potenciais violações das regras financeiras por parte do emblema londrino. Refira-se que foram os novos proprietários, Todd Boehly e Behdad Egbali, a entregarem voluntariamente informações sobre as possíveis irregularidades. O Chelsea, recorde-se, foi multado em cerca de 9 milhões de euros pela UEFA, em julho, por ter violado as regras do Fair Play Financeiro ao apresentar informações financeiras incompletas entre 2012 e 2019.