Estrela do Chelsea recorda chegada a Inglaterra: «Chorei durante 10 dias»

Moisés Caicedo é um dos mais promissores médios da Premier League, mas nem tudo foram rosas na adaptação do futebolista equatoriano do Chelsea a Inglaterra. Numa entrevista ao site dos blues, o jogador, de 22 anos, recordou as agruras por que passou quando aterrou sozinho no país para jogar no Brighton, em janeiro de 2021, em plena pandemia."Foi muito difícil porque vim sozinho, sem a minha família. Não sabia falar inglês, o fuso horário era outro, a comida era diferente... O tempo era diferente! Foi mesmo muito complicado", recordou o médio que os blues contrataram no último verão ao Brigton por 116 milhões de euros."Cheguei aqui quando o covid estava a 'rebentar' e antes de poder sair à rua tive de passar 10 dias fechado. Não conheci os meus companheiros de equipa. Chorei todos os dias no hotel. Telefonei à minha mãe e ao meu pai e disse-lhes que queria voltar ao Equador porque era tudo muito diferente e não queria estar aqui", prosseguiu o jogador.Mas os pais, mesmo à distância, conseguiram acalmar os ânimos. "Eles disseram 'filho, tens de ser forte. É o teu sonho, rezaste para isto. Mantém-te forte, continua a rezar porque Deus é tudo na tua vida'. Então comecei a fazer isso. Todos os dias rezava e comecei a sentir-me melhor. Agora no Chelsea desfruto de todos os jogos, é ótimo estar aqui e fazer parte deste grande clube."