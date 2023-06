Estreou-se na Liga dos Campeões pelo Chelsea e agora é sem-abrigo: «Achas que nunca te vai acontecer...»

A vida de Jacob Mellis deu uma volta inesperada. Com 19 anos estava a estrear-se na Liga dos Campeões pelo Chelsea e agora, aos 32, é sem-abrigo. No ano passado, uma lesão mal diagnosticada no joelho levou-o a terminar a carreira e a sua vida complicou-se. Sem casa, carro e trabalho, tem contado com a ajuda de família e amigos, nos últimos 18 meses, onde tem ficado por vezes em hotéis."Eu passo cada dia apenas a pensar para onde realmente ir. Tenho família, mas não quero depender dela. Quero tentar fazer as coisas sozinho. Tem sido difícil. Tento não pensar muito nisso e tento apenas seguir em frente", começou por contar ao 'Daily Mail'."Eles só querem o melhor para mim, tentam ajudar-me o mais que podem. Obviamente que eles têm as suas próprias vidas. Pagam-me hotéis e posso ficar em casa deles algumas vezes. A cada dia que passa nada está resolvido. Achas que nunca te vai acontecer. Eu não planeava reformar-me, é difícil", acrescentou.Em entrevista ao jornal inglês, Mellis lembrou ainda os seus problemas com o álcool, que já o atormentavam quando representou o Chelsea, entre 2007 e 2012, e que lhe estragaram a carreira. "Ao longo da minha carreira foi algo que me causou problemas. Quando estás a beber não controlas o que estás a fazer. Isso afeta a tua forma de treinar, os treinadores não ficavam felizes", admitiu, recordando depois um dia em que treinou embriagado."Lembro-me que uma vez cheguei bêbedo ao treino. Teria 19 anos. Steve Holland [n.d.r.:adjunto do Chelsea] mandou-me entrar. Houve algumas ocasiões em que isso me afetou. David Luiz não falava muito inglês, mas quando estávamos a aquecer perguntou-me: 'Estiveste a beber?'. Ele dizia para eu parar. Dermot Drummy [n.d.r.: ex-dirigente da academia do Chelsea] deu-me um mentor, Ashley Cole, para me impedir de sair e para falar comigo. Eles tentaram, não posso mentir", contou.Mellis confessou ainda que estava "a beber o máximo que podia só para esquecer o stress" e que "era convencido e arrogante naquela altura" em que representava os blues.Após deixar o Chelsea em 2012, Jacob Mellis rumou ao Barnsley, tendo passado também por Blackpool, Oldham, Bury, Mansfield, Bolton e Gilingham, antes de se retirar no Southend United.