Evra: «O único problema do Giroud é o nome. Se fosse Giroudinho já gostavam dele»

Giroud abriu o marcador para o Chelsea frente ao Leeds (3-1) na vitória que valeu a liderança provisória aos blues, isto depois de a meio da semana ter feito um póquer na goleada ao Sevilha para a Liga dos Campeões (0-4). Com este bom momento, Evra, ex-jogador e compatriota do avançado do Chelsea, considera que Giroud devia ser mais valorizado.





"O único problema do Giroud é o nome. Se se chamasse Giroudinho ou algo do género, as pessoas já iam gostar. Na minha opinião, é o atacante mais completo que o Chelsea tem", afirmou à Sky Sports.Palavras que vão ao encontro da opinião de Frank Lampard. "O Giroud fez um ótimo jogo [frente ao Leeds]. Além do desempenho frente ao Sevilha, ele é importante para nós por exercer o papel de avançado-centro. Quando a bola chega à zona de decisão, ele tem a habilidade de manter a calma e ser preciso na finalização. É uma figura importante para esta equipa", afirmou o treinador do Chelsea após o encontro de ontem.