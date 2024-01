Ex-Chelsea desaconselha contratação de Gyökeres: «Tenho muitas dúvidas sobre ele»

Com Nkunku ainda à procura da melhor forma depois de recuperar de uma grave lesão e prestes a ficar sem Nicolas Jackson, que vai disputar a CAN pela seleção do Senegal, o Chelsea está a equacionar reforçar o ataque e Gyökeres surge naturalmente entre os nomes associados aos 'blues'. Ainda assim, Glen Johnson, antigo jogador da formação londrina, não se mostra surpreendido com o rendimento do avançado do Sporting e desaconselhou mesmo o clube a avançar para a sua contratação."Penso que é um movimento de mercado que devem evitar. Não há muitos jogadores que possam jogar no Championship numa época e depois jogar numa das maiores equipas da Premier League na seguinte. Se ele fosse suficientemente bom para isso, deveria ter marcado 35 golos por época no Championship e mostrado que estava muito à frente de todos os outros e não estava", disse o antigo futebolista inglês, em declarações ao GGRecon, acrescentando: "No Sporting, está a jogar num campeonato mais fácil do que a Premier League e, sim, sei que está a marcar golos, mas tenho muitas dúvidas sobre ele."