Fàbregas arrasa equipa do Chelsea: «Parecem 11 azeitonas sem tática...»

O Chelsea prolongou esta terça-feira o mau momento de forma, que agora vai nos nove jogos consecutivos sem vencer. Os blues perderam o dérbi londrino diante do Arsenal, por 3-1 , numa exibição que Cesc Fàbregas, antigo médio dos dois clubes, considerou fraca, utilizando até uma comparação... peculiar."Quando eu era pequeno, tinha um treinador que tinha 11 azeitonas. Ele mandava-as para uma mesa sem tática. É assim que vejo o Chelsea. Vimos duas equipas diferentes. Uma muito bem organizada e treinada, e o Chelsea permitiu isso. Às vezes não consigo acreditar nos erros técnicos e táticos daquela equipa...", começou por explicar à 'Sky Sports'.E prosseguiu: "Não estamos habituados a algo assim. O Chelsea tinha [em campo] um campeão do Mundo, um finalista do Mundial, o capitão do Brasil... Às vezes essas coisas não interessam. É difícil e tenho pena do [Frank] Lampard. Consigo compreender o lado dele. Às vezes tem mesmo só a ver com os jogadores, é preciso olhar ao espelho e fazer algumas perguntas. Hoje em dia a desculpa é olhar para o treinador. Não é ele que joga, os jogadores têm de aparecer", rematou.Com este resultado, o Arsenal mantém a luta pelo título da Premier League acesa, ocupando a liderança do campeonato com mais dois pontos - e dois jogos - do que o Manchester City. O Chelsea, por outro lado, é 12.º colocado com 39 pontos, nove acima da linha de água.